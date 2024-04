Receita Federal tira dúvidas sobre imposto de renda; veja onde assistir

Os temas foram escolhidos por meio da consulta pública. As lives serão transmitidas pelo canal oficial da RF

A Receita Federal está promovendo uma série de transmissões ao vivo, chamadas de lives, com o intuito de esclarecer dúvidas e fornecer orientações sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2024 (IR).

A primeira live ocorreu nesta quarta-feira, 20, e foi conduzida por José Carlos da Fonseca, Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, que abordou as principais para este ano.

Os temas foram escolhidos por meio de consulta pública feita por uma pesquisa divulgada no site da Receita Federal e nas redes sociais do órgão e seguiu o cronograma abaixo, todas às quartas-feiras, de 17h às 18h30.