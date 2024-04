Academia e restaurante de feijão verde vão abrir em shopping do Ceará; veja

Com os empreendimentos de refeição, o estabelecimento ficará com 100% de locação na Praça de Alimentação

Outra é a academia SmartFit, que oferecerá aulas de spinning, sendo uma das únicas no Ceará com essa modalidade. Para celebrar a inauguração, a academia lançou uma campanha com o primeiro mês de mensalidade por R$ 9,90.

Além disso, o restaurante Kina do Feijão Verde também se integrará ao shopping. As obras começam no início de abril, sendo que a previsão de abertura do é a partir do mês de junho. O espaço será de 245m² na praça de alimentação.

