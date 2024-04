Imposto seletivo para combustíveis é proposto pelo MME para a reforma tributária

Essas colaborações atendem à legislação complementar, exigida pela Emenda à Constituição nº 132, que muda o sistema de tributação do consumo no País.

"A relevância do setor fica evidente quando conhecemos os números envolvidos: são mais de 128 mil agentes econômicos, que movimentaram mais de R$ 750 bilhões e arrecadaram mais de R$ 114 bilhões em ICMS aos estados, isso apenas no setor de combustíveis em 2023."

"Essa cadeia do petróleo, gás natural e biocombustíveis tem investimentos previstos de R$ 2,72 trilhões e potenciais 3,7 milhões de novos empregos no horizonte decenal, gerando renda e mais bem-estar para nossa população", complementa.

O MME também destacou que o princípio da neutralidade, previsto no texto constitucional, é de suma importância para que seja garantido:

Não cumulatividade, evitar a bitributação

Especificidades para o setor do gás natural, que precisa observar diversos pontos antes de implementar a incidência única, bem como o critério de ‘destino’ na tributação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)

Efetivação do cashback nas operações de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) aos consumidores de baixa renda para ampliar as frentes de atuação no combate à pobreza energética e na redução da desigualdade social

Nesse contexto, a Secretaria Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SNPGB) do MME promoveu, no último dia 20 de fevereiro de 2024, reunião de trabalho com as principais associações representativas dos setores de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis.

O objetivo foi coletar suas percepções sobre o tema, incluindo sugestões à regulamentação em uma direção que garanta a racionalidade tributária, proteja a competitividade do setor, minimize os custos à sociedade brasileira e garanta a segurança energética nacional.