Etanol cai R$ 0,08 em média, maior redução na semana entre combustíveis no Ceará

O preço mais em conta do etanol foi encontrado em Caucaia, a R$ 3,96 o litro. Já o valor mais alto foi verificado em Crateús, onde custa R$ 5,75. Os dados constam do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Apesar da queda, o biocombustível segue sendo menos vantajoso que a gasolina na imensa maioria dos modelos de carro, uma vez que o preço médio do etanol no Estado representa 73,6% do preço médio da gasolina comum. Para ser mais econômico, especialistas aconselham o consumidor a utilizar o etanol em vez da gasolina, quando esse percentual for igual ou superior a 70%. Isso pode variar, contudo, a depender do tipo de veículo, entre outras variáveis.

Nesse sentido, o etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 13 Estados e no Distrito Federal nesta semana. São eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins. No restante dos Estados, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 62,48% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo.

Por falar em gasolina comum, o combustível teve a segunda maior queda no período analisado pela ANP, passando de R$ 6,00 para R$ 5,91, o litro, em média no Ceará, o que representa uma redução de 1,5%.