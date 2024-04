Ceará tem o etanol mais caro do Nordeste pelo 2º mês consecutivo

Os dados são do Índice de Preços Endered Ticket Log (IPTL). Crédito: Samuel Setubal

Pelo segundo mês consecutivo, o Ceará tem o preço médio mais caro do etanol no Nordeste. Em fevereiro deste ano, o valor encontrado foi de R$ 4,61. Já na 1ª quinzena de março, de R$ 4,62. A variação representa um crescimento de 0,22%. Os dados são do Índice de Preços Endered Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, referentes a 1ª quinzena deste mês. Em contrapartida, a gasolina no Ceará foi a mais cara do Nordeste em fevereiro, encontrada com um preço médio de R$ 6,29, registrando uma queda de 0,32% em março, com R$ 6,27.