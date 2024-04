Combate às fake news e interferência de facções são o foco da Justiça Eleitoral no CE para 2024

Declarações do desembargador Raimundo Nonato foram dadas durante evento de inauguração do novo espaço do Fórum Eleitoral de Fortaleza. Serviços agora estarão disponíveis das 8h às 14h no Prédio anexo da sede do Tribunal

Segundo ele, o primeiro tópico, das fake news e utilização irregular de inteligências artificiais, foi alertado diretamente pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. O ministro esteve reunido com todos os presidentes de tribunais regionais do Brasil nesta terça-feira, 12.

As principais preocupações da Justiça Eleitoral do Ceará para o pleito de 2024 envolvem a disseminação de fake news e a interferências de facções criminosas nas eleições municipais. As declarações são do presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato da Silva Santos.

O presidente do TRE-CE defende que, nesse ponto, o Ceará irá atuar por meio de um laboratório de inteligência dentro do Tribunal, em parceria com o poder público e com universidades, como a Universidade de Fortaleza e, futuramente, a Universidade Federal do Ceará. “Dá sim pra gente fazer o enfrentamento dessas questões de desinformação aqui no estado”, diz Raimundo Nonato.

Após a reunião de terça, o presidente Alexandre de Moraes inaugurou o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia (CIEDDE). O órgão contará com o apoio do Ministério Público Federal, da OAB, do Ministério da Justiça e da Anatel. O intuito é justamente o combate à desinformação eleitoral e às deep fakes

Interferências de facções são preocupação real da Justiça Eleitoral

Sobre o tópico das interferências de facções criminosas no pleito, o presidente do TRE alegou que se trata de uma preocupação real da Justiça, especialmente na disputa deste ano, de nível municipal.