Canadá avalia riscos do TikTok para sua segurança nacional

O aplicativo chinês TikTok, ameaçado de ser proibido nos Estados Unidos, também é alvo de uma auditoria no Canadá, anunciou nesta sexta-feira (15) o governo, preocupado com sua segurança nacional em um contexto de tensões diplomáticas com Pequim.

"Lançamos uma revisão de segurança nacional" do TikTok desde setembro, declarou François-Philippe Champagne, ministro canadense de Inovação e Indústria, durante uma teleconferência da qual participou da Itália.

"Uma vez que tivermos completado isso, informaremos os canadenses sobre qualquer ação que decidirmos tomar", acrescentou.