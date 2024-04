Lady Driver: aplicativo de corridas exclusivo para mulheres

Fortaleza recebe o Lady Driver, plataforma de transporte exclusiva para o público feminino, crianças e idosos. A condução dos veículos é feita 100% por motoristas mulheres. As atividades já iniciaram. “Hoje já temos mais de 200 motoristas aprovado e nossa expectativa é dobrar para 400 motoristas em 6 meses”, afirma a embaixadora do Lady Driver em Fortaleza, Alessandra Adjafre.

O aplicativo oferece serviço de transporte via agendamento de crianças de 8 a 12 anos e também idosos, que necessitam viajar sem acompanhamento. O Lady Driver também possibilita a escolha por veículos que tenham cadeirinha infantil, assim como o agendamento do transporte de leva e traz de crianças para suas escolas ou atividades extraclasse, sem a presença dos pais.

Outra vantagem do Lady Driver é a possibilidade de programação do transporte de idosos, onde a mesma motorista a levar, será a mesma que depois irá buscar os passageiros com idade superior a 60 anos. Atualmente, a plataforma opera em mais de 101 cidades no Brasil, destaque para as capitais Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Maceió, Curitiba, São Luís, Vitória, Salvador, Aracaju, São Paulo, entre outras.