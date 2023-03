Azul vai retomar voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

A Azul Linhas Aéreas vai retomar os voos diários entre as cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir do dia 3 de maio. O anúncio foi feito na noite dessa quinta-feira, 30, pelo vice-presidente da Azul, Fábio Santos, em vídeo divulgado pelo deputado José Guimarães (PT).

"Nosso líder aqui nos procurou, pediu para a gente olhar com carinho para a região, e fez o pedido para a Azul para a gente reconsiderar fazer essa ligação de Fortaleza com Juazeiro (do Norte), essa ligação tão importante, e a partir do dia 3 de maio haverão voos diários da Azul entre Fortaleza e Juazeiro", disse Fábio.

As saídas de Juazeiro do Norte vão ocorrer de domingo a sexta-feira às 23h55min. Já as decolagens de Fortaleza para o Cariri acontecem de segunda a sábado, às 4h30min da manhã.

As passagens já estão disponíveis no site da companhia com trechos a partir de R$ 236,76 entre o Cariri e a Capital, e por R$ 252,61 na rota contrária. Os voos entre as duas cidades cearenses vão ser operados no Embraer 195, com capacidade para 136 pessoas.

Voos entre Juazeiro do Norte e Brasília também estão no plano dos gestores

A retomada dos voos diários entre Juazeiro do norte e Fortaleza é fruto de reunião entre os prefeitos de Crato, José Ailton, de Juazeiro do Norte, Gledson Lima Bezerra, e de Barbalha, Guilherme Saraiva com o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, articulada pelo O deputado federal José Guimarães (PT) e o estadual Fernando Santana (PT).

Na reunião, além dos voos para Fortaleza, os prefeitos também solicitaram voos diretos partindo do Cariri para Brasília, beneficiando a região com acesso mais fácil e rápido à capital federal.

"Essa é uma pauta muito importante para nosso Cariri. O ministro ficou de avaliar com urgência essa demanda", frisou o deputado estadual.



O prefeito de Juazeiro do Norte disse que como o Aeroporto está passando por uma reforma para "dobrar a sua capacidade de atendimento", o retorno destes voos diretos "são muito importantes" para o desenvolvimento da Região.



Conforme o gestor, o Aeroporto Orlando Bezerra realizava mais de 773 voos diretos para Fortaleza por ano, com uma média superior a 61 mil passageiros/ano e mais de 393 voos/ano para Brasília, com média acima de 32 mil passageiros.



"Somente no ano passado, foram mais de 508 mil passageiros que circularam, entre embarques e desembarques. Esses números são mais expressivos que os verificados em algumas capitais do País, portanto, uma reivindicação bastante justa", complementou.

