Educação e alimentação puxam alta da prévia da inflação na Grande Fortaleza

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Individualmente, cenoura, batata-inglesa e laranja-pera estão entre as maiores altas. Já tomate, passagem aérea e peixe-serra dentre as principais baixas. Veja lista

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) na Capital e Região Metropolitana ficou em 0,75%. Em comparação, o IPC-15 na Grande Fortaleza ficou 0,06 ponto percentual acima da taxa do mês imediatamente anterior (0,69%).

(Veja lista do que ficou mais caro e do que mais barato mais abaixo)

E como já anunciado, a maior variação veio da educação (5,66%), com destaque também para o grupo alimentação e bebidas (1,13%) e comunicação (1,35%).

Ainda na avaliação dos grupos de produtos e serviços pesquisados, o IBGE mostra que sete dos nove tiveram alta em fevereiro. Porém, vestuário foi na contramão, caindo 0,58%, e transportes, com -0,62%.

No ano, o resultado foi de 1,45% e, em 12 meses, de 4,88%, abaixo dos 4,92% obtidos nos 12 meses imediatamente anteriores. Para se ter ideia, em fevereiro de 2023, o IPCA-15 foi de 0,80%.

Com isso, o percentual ficou abaixo, mas próximo da média nacional , de 0,78%. No Brasil, é a taxa mais acentuada desde abril de 2022. Localmente, é a mais alta desde dezembro de 2023.

As demais variações ficaram entre o 0,24% de despesas pessoais e o 0,87% de saúde e cuidados pessoais.

Tomate - (-15,38%)

Passagem aérea - (-12,43%)

Peixe-serra - (-8,33%)

Costela - (-8,2%)

Peixe-cavala - (-5,94%)

Mamão - (-5,11%)

Transporte por aplicativo - (-4,73%)

Acém - (-4,35%)

Peixe-palombeta - (-3,97%)

Fígado - (-3,89%)

Carne de porco - (-3,75%)

Tecidos e armarinho - (-3,55%) Presunto - (-3,5%)

Calça comprida feminina - (-2,84%)

Blusa - (-2,76%)

Polpa de fruta (congelada) - (-2,74%)

Produto para barba - (-2,73%)

Utensílios de vidro e louça - (-2,51%)

Sabão em pó - (-2,34%)

Artigos de iluminação - (-2,34%)

Milho-verde em conserva - (-2,33%)

Contrafilé - (-2,32%)

Conserto de bicicleta - (-2,27%)

Alho - (-2,26%)

Transporte público - (-2,22%)

Cebola - (-2,16%)

Revestimento de piso e parede - (-1,99%)

Detergente - (-1,97%)

Carnes - (-1,94%) Roupa feminina - (-1,94%)



Sobre o assunto Preço Comparado: diferença de preços do sal refinado nos supermercados é de 181,8%

Como é calculado o IPCA-15, conhecido como prévia da inflação

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 15 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários-mínimos e abrange as seguintes regiões metropolitanas: