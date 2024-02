Lenços umedecidos e talco têm maiores variações de preços entre itens de higiene e limpeza

PREÇO Comparado Supermercados destacou em fevereiro os itens de higiene pessoal e limpeza Crédito: FERNANDA BARROS

Em geral, no carrinho de compras, os produtos de higiene pessoal e limpeza dividem espaço com os alimentos. Necessários para o bem-estar e a saúde de todos, essas categorias são as escolhidas pelo O POVO, neste mês de fevereiro, para o projeto Preço Comparado Supermercados, parceria inédita com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). Da lista mensal que a entidade pesquisou, entre os dias 1º e 19 de fevereiro, com 100 itens em 36 estabelecimentos localizados em diferentes regionais de Fortaleza, O POVO, selecionou, neste mês, 20 itens das suas categorias das 13 principais redes de supermercados que foram selecionadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em fevereiro, o item com maior variação de preço é o pacote de lenços umedecidos Johnson's. No Super do Povo Supermercados do bairro Henrique Jorge o produto custa R$ 15,39 enquanto no Super Lagoa do Centro custa R$ 29,99. A diferença é de R$ 14,60, uma variação de 94,9%.



Foto: FERNANDA BARROS MENSALMENTE o Procon Fortaleza antecipa uma pesquisa com 100 itens de supermecado e O POVO seleciona 20 para uma análise comparativa de preços Outra grande variação, 73,9%, de preço percebida foi no talco para bebê Johnson's 200 g. No Pão de Açúcar da Aldeota, o item de higiene pessoal custa R$ 22,99, enquanto no Super Lagoa o mesmo produto custa 39,99. A diferença é de R$ 17. Em paralelo, o item que apresentou menor variação de preço foi um consumido por todos, o pacote, de menor valor, de papel higiênico com quatro rolos. No Cometa, da Cidade dos Funcionários, o item custa R$ 4,19 e no Centerbox do Jangurussu ele é vendido a R$ 4,89. A diferença de preço é de R$ 0,70. O que representa 16,7% de variação. Confira a comparação dos 100 itens nos 36 supermercados Já a colônia lavanda Johnson's 200 ml ficou em segunda posição entre os com menor variação, 21,9%. No Cometa, localizado na Cidade dos Funcionários, custa R$ 29,90. Já o maior preço deste item é detectado no São Luiz da Aldeota, no valor de R$ 36,45. São R$ 6,55 entre os dois.

A análise do O POVO também observa os itens de limpeza. O pacote com oito unidades da esponja de aço Bombril custa R$ 2,49, no Super Lagoa, do Centro. E R$ 4,25 no Pão de Açúcar do bairro Aldeota.

Play

A variação é de 70,7% entre o menor e o maior valor, o que representa uma diferença de R$ 1,76. A maior variação da categoria limpeza.

Veja abaixo o preço de cada item nos supermercados pesquisados Já o detergente líquido Ypê 500 ml é o item analisado que apresenta a menor variação de preços entre os itens de limpeza, 26,2%. No supermercado Pinheiro, do bairro Messejana, o produto custa R$ 2,29. Já no GBarbosa do Edson Queiroz e no Super do Povo do bairro Henrique Jorge as etiquetas marcam o mesmo preço: R$ 2,89. A diferença é de R$ 0,60.



O Carnaúba foi o supermercado que apresentou os menores preços. Dos 20 produtos selecionados pelo O POVO a partir da pesquisa do Procon Fortaleza, seis itens da unidade do Jangurussu foram os mais baratos: condicionador e shampoo Seda de 325 ml; pacote de fraldas descartáveis M Confort sec pants da Pampers; sabonete Johnson's 80 g; shampoo Johnson's Baby 200 ml e desodorante masculino spray aerossol Rexona 150 ml.

Navegue pelo mapa de Fortaleza e confira os preços no supermercado desejado Quatro supermercados ficaram empatados ao apresentar os maiores preços em quatro dos 20 itens analisados: Centerbox, Frangolândia, Super do Povo Supermercados e Super Lagoa.