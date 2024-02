Preços de produtos variam até 464,4% nos supermercados de Fortaleza; veja

Quilo da mandioca, por exemplo, é encontrado com valores que vão de R$ 2,39, em estabelecimento no Centro, a R$ 13,49, no Passaré

O levantamento considera 100 produtos em 36 supermercados da Capital cearense e faz parte do projeto “Preço Comparado”, uma parceria entre o O POVO e o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

O valor do tubérculo varia de R$ 2,39, no Supermercado Perto do Campo, que fica no Centro, a R$ 13,49, no Nidobox Supermercado, localizado no bairro Passaré, quase cinco vezes mais caro.

O preço dos produtos nos supermercados de Fortaleza variou até 464,4%. Nas três primeiras semanas do mês de fevereiro, o item com maior diferença de valores foi a macaxeira.

Na sequência dos itens com maior variação de preço, aparece o quilo da mortadela que pode ser encontrada a R$ 7,99, no Nidobox Supermercado, mas também a R$ 34,59 no Super Mercadinhos São Luiz, da Aldeota, uma diferença de 332,9%, mais e quatro vezes mais cara.

Fecha o pódio dos produtos mais caros, o tomate, que teve o quilo comercializado com valores entre R$ 2,39, no Supermercado Perto do Campo, e R$ 8,59, no Pão de Açúcar da Aldeota. A propósito dos dez produtos que apresentaram maior variação de preços, seis são hortifrútis, entre os quais o mamão formosa (254,4%), a goiaba (172,9%), a beterraba (172,1%), e o abacaxi pérola (160,3%).

Veja abaixo o preço de cada item nos supermercados pesquisados

Por outro lado, o produto que teve a menor variação de preço em Fortaleza foi a lata de 400 gramas do leite Nan 1 Comfor, que pode ser encontrado na capital com preços que é comercializado em seu valor mais barato a R$ 38,99 em dois supermercados: o Araripe Supermercados, no bairro Bom Jardim; e o Nidobox Supermercado.

Já no Supermercado SuperLua, que fica na Praia do Futuro, o produto destinado à alimentação de bebês com idade até 6 meses tem seu maior preço: R$ 44,99. A variação do item é de apenas 15,4%.

Navegue pelo mapa de Fortaleza e confira os preços no supermercado desejado

Completam a lista dos três produtos com menor variação, os refrigerantes Guaraná Antarctica, que teve variação de 15,6%, e a Coca-Cola, que variou 17,7%, ambos em suas versões de 2 litros. No caso do Guaraná Antarctica, o menor preço pode ser encontrado a R$ 7,69, no Supermercados SuperLua, e o maior a R$ 8,89, no Supermercado Martri, que fica no Jardim Iracema.

Já a Coca-Cola, pode ser encontrado com preço mais em conta no Ismael Supermercados, localizado no Jangurussu, a R$ 8,49, e com preço mais salgado, a R$ 9,99, no Supermercado Martri e também no Supermercado Vinte, na Barra do Ceará.