91,7% dos consumidores negativados no Ceará são "reincidentes"

Proporção de consumidores que são "reincidentes" na inadimplência é grande, aponta a pesquisa Crédito: FCO FONTENELE

Praticamente nove em cada dez consumidores que encerraram 2023 com crédito negativado já enfrentaram a situação em outros momentos da vida financeira. O recorte faz parte de levantamento do SPC Brasil e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE). (Veja abaixo todos os dados da pesquisa) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme os números do Indicador de Reincidência no Ceará, do Radar do Varejo Cearense, 91,7% dos consumidores negativados em dezembro de 2023 já estiveram com o "nome sujo" por outras dívidas ou saíram da lista nos 12 meses anteriores.

Play