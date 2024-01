Caminhão Serasa Limpa Nome renegocia débitos com até 99% de desconto em Fortaleza

A partir da próxima terça-feira, dia 12, começa a segunda fase do Feirão Limpa Nome com atendimento presencial em Fortaleza. Ao todo, 600 empresas oferecerão descontos na renegociação que podem chegar a 99%. Veja abaixo como participar

“Estamos chegando a Fortaleza com uma oportunidade única para os moradores locais aproveitarem o pagamento do 13º para organizar as suas finanças e começar 2024 com o nome limpo” lembra Clara.

É possível conferir as ofertas disponíveis na Fase 2 do Feirão Limpa Nome pelo site da Serasa ou pelo aplicativo da Serasa .

Podem ser renegociadas as dívidas negativadas , que são aquelas contas inscritas nos cadastros de inadimplência de birôs de crédito, e dívidas atrasadas, que são os débitos que não negativam mais o consumidor porém continuam existindo com a empresa credora.

“Agora, na Fase 2, com mais novidades e com o caminhão estacionado em Fortaleza, vamos conseguir ajudar diretamente a população cearense”, avisa Clara Aguiar, especialista em educação financeira da Serasa.

A 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que foi realizada em novembro, possibilitou a negociação de mais de 179 mil dívidas do Ceará pelos canais online.

De acordo com a Serasa, cerca de 4,7 milhão de consumidores do Estado terão oportunidade dequitar dívidas de até R$ 100.

No Ceará, o percentual chega a 45,99% da população adulta, o equivalente a mais de 3.2 milhões de pessoas. Os moradores do Estado devem, em média, R$ 4,3 mil.

No Brasil, o índice de inadimplência registra 71,9 milhões de brasileiros, o que significa que 43,94% da população adulta está com as contas atrasadas.

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Serviço

Caminhão Serasa Limpa Nome em Fortaleza

Local: O caminhão ficará estacionado na Praça José de Alencar

Quando: 12/012/2023 a 16/12/2023

Horário: 9 às 18 horas de terça a sexta, ou das 9 às 13 horas, no sábado.

Para mais informações: www.serasa.com.br.

