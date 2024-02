Concurso com salário de R$ 20,9 mil encerra inscrições nesta terça

Além disso, as duas carreiras exigem o nível superior em qualquer especialidade e haverá reserva de 5% das oportunidades para candidatos com deficiência e outros 20% para as pessoas negras.

As inscrições para o concurso público do Banco Central terminam nesta terça-feira, 20. São oferecidas 100 vagas, sendo 50 para a especialidade de economia e finanças e 50 para a área de tecnologia e informação.

Os interessados precisam acessar o site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e preencher as informações até as 18 horas. O valor da taxa é R$ 160.

Vale ressaltar que os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção durante todo o período. Já a prova será realizada no dia 19 de maio, com aplicação em todas as capitais do País.

