Abilio Diniz: saiba quem foi o empresário, fortuna, homenagens e mais

EMPRESÁRIO Abilio Diniz morreu neste domingo Crédito: Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo

O empresário Abilio Diniz morreu neste domingo, 18, aos 87 anos. A causa da morte foi insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Porém, ao longo de sua vida, acumulou muitas histórias. Veja mais abaixo sua trajetória. Segundo fontes próximas, Diniz estava internado há três semanas no Hospital Albert Einstein e já apresentava um quadro considerado "difícil". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em janeiro deste ano ele viajou para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho e precisou voltar as pressas para o Brasil após passar mal.

"O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", informou comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do empresário. Quem era Abilio Diniz? Abilio ficou conhecido no ramo empresarial pela trajetória à frente do Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz. Graças ao seu trabalho, atualmente a empresa é uma das maiores do setor no Brasil. Entre os brasileiros, ocupava a 31ª posição no ranking da revista Forbes, sendo que deixou um patrimônio estimado em US$ 2,4 bilhões. O empresário também acumulava episódios difíceis na vida, como um sequestro do qual foi vitima. Ele passou ainda por um afastamento da empresa, após vender participação da varejista para o grupo Casino. Recentemente, Diniz fez uma publicação no seu perfil no Instagram quando estava nos Estados Unidos. O empresário disse que, na ocasião, não poderia aproveitar dos esportes de inverno na neve devido à sua recuperação. Além da paixão pelos esportes, em especial, pelo atletismo, Abilio é conhecido por sua trajetória de grande sucesso no varejo, ao transformar o Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz, numa das maiores empresas do setor no País.

"Um dos maiores e mais inovadores empresários do Brasil, Abilio sempre se guiou pelos valores que construiu ao longo de sua vida, pautada pela fé, pela disciplina, pelo amor à família e ao seu país", diz nota divulgada pela família de Diniz. Homenagens a Abilio Diniz O Grupo Pão de Açúcar (GPA) divulgou uma nota lamentando a perda do empresário Abilio Diniz. "Sua significativa contribuição para o crescimento e consolidação do varejo brasileiro é inegável, especialmente pela sua história no GPA. Sua liderança e inovações moldaram o setor, impactando positivamente a economia nacional, inspirando gerações."

"Que sua memória seja honrada e seu legado continue a inspirar o empresariado no Brasil. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento difícil", complementou.