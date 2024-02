Concurso público para nutricionistas no Ceará tem salário inicial de R$ 3.973

Inscrições vão até o dia 11 de março, com taxa de R$ 120; atuação será em Fortaleza, no Ceará

O Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-11) abriu vagas para concurso público em Fortaleza, no Ceará, com salário inicial de R$ 3.973. As inscrições são feitas pelo site até o dia 11 de março, com taxa de R$ 120.

As vagas para o cargo de "nutricionista fiscal" possuem dedicação exclusiva, com 30 horas semanais, e fornecem um vale alimentação de R$ 877,19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São sete vagas imediatas: quatro em Fortaleza (CE), duas em São Luís (MA) e uma em Teresina (PI). Outros 35 candidatos ficarão no cadastro reserva: 20 no Ceará, 10 no Maranhão e cinco no Piauí.