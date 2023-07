Conselho Regional de Nutricionistas abre indicações para premiação

Esta é a primeira edição que o evento acontece, com sete categorias para premiação

Para homenagear o desempenho de nutricionistas no ano de 2022, o Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região (CRN11) - que abrange os estados do Ceará, Piauí e Maranhão - lança a primeira edição do “Prêmio Nutricional em Destaques 2023”.

Os indicados concorrem em sete categorias, que são: Nutrição em Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Nutrição em Esportes e exercício físico, Nutrição em Saúde Coletiva, Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos, Nutrição no Ensino, na Pesquisa e na Extensão e Nutrição em Empreendedorismo.

Podem ser indicados os nutricionistas que tenham sua situação regularizada com suas obrigações com o CRN11. Os profissionais podem votar e ser votados, desde que tenham atuado nos Estados contemplados pelo conselho regional no ano de 2022.

Saiba como será a dinâmica da premiação

A indicação acontece em duas etapas. A primeira etapa é a indicação de um profissional para cada categoria, onde é necessário preencher o formulário com algumas informações. Ressalta-se que é importante que o nome seja digitado por completo, já que o nome que não seja identificado não será considerado. O prazo para as indicações é até o dia 18 de julho, às 18 horas.

A segunda etapa é o somatório de indicações que cada nutricionista recebeu. Os três mais indicados na primeira etapa passarão por uma votação para a escolha do vencedor de cada categoria. Os nomes selecionados serão apresentados em ordem alfabética. O prazo para a divulgação dos nomes será dos dias 19 a 31 de julho, às 18 horas, sendo disponibilizada no site do CRN11.

Os finalistas de cada categoria e cada estado pertencente ao conselho regional serão convidados para participar da cerimônia de premiação que acontecerá no dia 31 de agosto - data comemorativa do Dia do Nutricionista. O local e o horário ainda não estão definidos.

Os vencedores serão apresentados durante o evento e receberão o troféu de Nutricionista Destaque 2023 e um certificado de honra ao mérito, que será entregue pela diretoria e plenário do Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª região.