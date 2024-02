TIM tem lucro líquido normalizado de R$ 900 milhões no 4º trimestre, alta de 52,6%

A TIM apresentou alta de 52,6% no lucro líquido normalizado do quarto trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, chegando a R$ 900 milhões, de acordo com o balanço publicado nesta terça-feira, 6.

O resultado do trimestre confirma a fase positiva da operadora, que vem ampliando a sua receita continuamente nos segmentos de telefonia e internet móvel e fixa, com diluição de custos e melhora da margem.

Além disso, o balanço teve ganhos de ordem contábil na linha de depreciação e amortização, bem como redução da linha de imposto de renda graças ao uso de benefícios fiscais.