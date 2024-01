Tim, Vivo e Claro sabiam de ataque da Abin, mas não notificaram Anatel

Lula demite diretor-adjunto da Abin Crédito: Luíza Vieira

As operadoras de telefonia Tim, Vivo e Claro sabiam que suas redes estavam sendo invadidas por parte do software First Mile, contratado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e por outras entidades públicas, no entanto, não mantiveram a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ciente da situação. A necessidade de comunicação em casos desse gênero consta em regimento do setor e é obrigatória.

Em nota encaminhada ao jornal Folha de S. Paulo, a Anatel afirmou que as três operadoras “não notificaram a agência sobre ataques ou tentativas de invasão por meio do software First Mile”, o que pode resultar em punição administrativa. Procuradas, Tim, Vivo e Claro não responderam. A Anatel disse que, apesar de as operadoras não terem informado, identificou-se que as medidas de proteção para evitar acessos indevidos haviam sido tomadas num passado recente. A agência informou que instaurou investigações internas e, entre outras coisas, apura se as empresas “tinham conhecimento das vulnerabilidades sendo exploradas”. O uso do software espião e a produção de relatórios de inteligência sobre os desafetos políticos da família Bolsonaro na gestão de Alexandre Ramagem, hoje deputado federal. Os agentes afirmam que oficiais da Abin e policiais federais lotados na agência monitoraram os passos de adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criaram relatórios de informações “por meio de ações clandestinas” sem “qualquer controle judicial ou do Ministério Público”. Recentemente, a Polícia Federal realizou operações para esclarecer a atuação da chamada “Abin Paralela” do governo Bolsonaro na gestão de Ramagem.

Na terceira fase da investigação, realizada na última segunda-feira, 29, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), foi alvo de busca e apreensão. A Polícia Federal encontrou um email em que um funcionário da empresa responsável pelo First Mile relata uma tentativa de invasão na rede da Tim. As operadoras, conforme a Anatel, teriam corrigido as falhas que permitiam que o software monitorasse a localização de aparelhos celulares, contudo, não notificaram a agência à época que descobriram as invasões operadas pelo First Mile.