Natura & Co lidera alta do Ibovespa após avaliar separação da Avon

As ações da Natura & Co (NTCO3) lideraram a alta percentual do Índice Bovespa (Ibovespa) na manhã desta terça-feira, 6, após a empresa anunciar que avalia separar as operações da Avon. Os papéis ordinários chegaram a subir 5,79%, a R$ 17, com um volume 329% acima da média dos últimos 50 pregões, conforme o TC.

O conselho de administração da holding da Natura irá discutir a eventual ruptura das marcas em duas companhias de beleza independentes, ambas de capital aberto, no intuito de gerar mais valor para os acionistas e promover o potencial das instituições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A possível separação está em linha com a estratégia de Natura & Co de simplificar sua estrutura corporativa e proporcionar mais autonomia para suas unidades de negócios, após as recentes vendas de Aesop e The Body Shop", comunicou.