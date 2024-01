Acordo encerra protestos no Peru que afetaram o turismo em Machu Picchu

As partes anunciaram a retomada das atividades e o fim dos bloqueios na ferrovia que leva ao complexo arqueológico, depois que o governo cedeu e aceitou anular antecipadamente o contrato com uma operadora privada para comercializar os ingressos.

Funcionários e líderes do protesto assinaram o entedimento, após uma reunião no distrito de Machu Picchu Pueblo, no departamento de Cusco.

Um porta-voz dos moradores mobilizados, o ex-prefeito da cidade Darwin Baca, confirmou o acordo à AFP.

"Tomamos a decisão de suspender a paralisação por tempo indeterminado (...) Estamos de acordo com a ata assinada pelo governo. As atividades turísticas já estão sendo normalizadas", acrescentou Baca.

O principal ponto do documento prevê "a anulação antecipada" do contrato com a empresa peruana Joinnus para vender pela internet as entradas a Machu Picchu e à rede de caminhos incas.

A Joinnus começou a comercialização em 20 de janeiro em uma operação que, a princípio, devia se estender até agosto.

Diante do fim antecipado do convênio, "garante-se a continuidade do serviço de venda digital enquanto se desenvolve o processo de transição" para uma nova plataforma pública, aponta o pacto entre as autoridades e os moradores.