Capital do BNB será ampliado em R$ 500 milhões

Em comunicado ao investidores o banco informou que os recursos são decorrentes da sanção da Lei 14.774, publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de dezembro deste ano, na qual o Poder Executivo Federal foi autorizado a ampliar as dotações orçamentárias e destinar R$ 500 milhões para o aumento de capital do Banco em nome da União.

"A administração do Banco deverá formalizar as iniciativas e deliberações que autorizarão o aumento de capital, as quais serão oportuna e tempestivamente comunicadas, sempre observando as normas regulatórias e as legislações pertinentes, bem como as boas práticas de mercado", informou o banco.

Lucro líquido no 3º trimestre foi de R$ 601,4 mi

No terceiro trimestre deste ano, o BNB registrou R$ 41,6 bilhões em operações de crédito. O número representa alta de 16,6% em relação ao volume alcançado no período de janeiro a setembro de 2022.

De acordo com o documento, o lucro líquido do terceiro trimestre foi de R$ 601,4 milhões, acumulando R$ 1,5 bilhão no exercício dos nove primeiros meses deste ano. Aumento de 19,1% frente ao igual período do ano passado.

