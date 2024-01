40% das pessoas dos países de baixa renda estarão mais pobres até o fim de 2024. Crédito: FCO FONTENELE

Até o fim de 2024, a projeção é que 40% das pessoas moradoras dos países de baixa renda ainda serão mais pobres do que eram em 2019, antes da pandemia da Covid-19. O dado foi apontado no relatório Prospectos Econômicos Globais (GEP, na sigla em inglês) do Banco Mundial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O levantamento também aponta que, no fim deste ano, o mundo registre a pior meia década no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 30 anos.

A projeção é uma desaceleração pelo terceiro ano consecutivo, de 2,6% em 2023 para 2,4% em 2024. Apesar do risco de recessão global ter diminuído, devido também à força norte-americana, os especialistas projetam que as recentes tensões geopolíticas podem criar novas ameaças a curto prazo. Os autores do relatório apontam que, caso não haja uma correção, o período de 2020 a 2030 será conhecido como “a década das oportunidades perdidas”. O estudo reforça que é necessário a implementação de políticas públicas que melhorem os marcos fiscal e monetário, expandir o comércio transnacional e fortalecer a qualidade das instituições.

Economia brasileira

A expectativa é de que a economia brasileira tenha um crescimento de 1,5% em 2024. Entretanto, o resultado representa cerca de metade do ritmo de 2023. O relatório aponta que a queda reflete a desaceleração no segundo semestre do ano passado e a expectativa de colheitas agrícolas moderadas em 2024.

Play