Casos de latrocínio têm queda de 23% no Brasil, em 2023

Segundo Ministério da Justiça, houve queda considerável no número de crimes violentos no País entre 2022 e 2023

Latrocínios e outros crimes violentos tiveram queda de registros no Brasil em 2023. É o que aponta o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgado neste domingo, 28, pelo ainda ministro Flávio Dino.

"Em 22 estados houve reduções. Cumprimento todos os profissionais da Segurança, com a certeza de que em 2024 seguirá a trajetória de reduções, o que é fundamental para o país", escreveu Dino por volta do meio-dia de hoje em sua conta no X (antigo Twitter).

A maior variação (-23,64%) ocorreu em relação ao número de vítimas de latrocínio, foram 1.248 em 2022 e 953 em 2023. Em seguida aparece a variação (-4,40%) no número de mortes violentas intencionais (MVI), foram 48.635 em 2022 e 46.949 no ano passado.