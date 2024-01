Dieese aponta que 83,3% dos reajustes salariais de dezembro ficaram acima da inflação

O Dieese destaca que a variação real média dos reajustes no último mês foi de 1,52% até o momento, bastante acima do observado nas quatro últimas datas-bases, de 0,82% em novembro, 0,81% em outubro, 0,87% em setembro e 1,06% em agosto. "Porém, é preciso relativizar a informação devido ao ainda baixo número de registros de dezembro", salientam.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) informou que 83,3% de 48 negociações de reajustes salariais, referentes à data-base de dezembro, tiveram ganhos acima da inflação acumulada em 12 meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do período. De acordo com o Dieese, outras 16,7% das negociações tiveram apenas recomposição das perdas inflacionárias.

Com os resultados de dezembro contabilizados até o momento, o Dieese calcula que 77% das negociações no ano passado trouxeram ganhos acima da inflação para os trabalhadores. Em 17,3% dos casos houve reajuste igual à inflação do período e, em 5,7%, a negociação ficou abaixo da inflação. No total, foram contabilizados 19.531 reajustes pela entidade em 2023 e a variação real média do ano foi de 1,11%.

Setores

A indústria foi o setor econômico com a maior proporção de aumento real nas negociações no ano passado (82,2%), segundo o Dieese.

Em seguida, aparecem os serviços (79%) e depois o comércio (56,4%). Em relação aos reajustes abaixo do INPC, tanto indústria e comércio apresentaram porcentuais similares (de cerca de 5%, cada), enquanto nos serviços a proporção foi de 6,7%.