Concurso Nacional Unificado: veja as novas mudanças no edital nesta 6ª

Com a novas retificações, há atualizações da formação exigida e mudança na remuneração dos cargos.

O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) passou por algumas mudanças nesta sexta-feira, 26. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e está dividido por editais. Confira todas as alterações abaixo.

No cargo de Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, foi excluída habilitação específica. Portanto, a formação exigida passa a ser certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Ciências Sociais ou graduação concluída em qualquer formação acompanhada de mestrado e/ou doutorado em Antropologia.

Foram atualizadas as informações da remuneração do cargo de Psicólogo da Advocacia-Geral da União.

Outra mudança foi a apresentação de novos pesos aos eixos temáticos no caso do cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, especialidades de Farmácia e Química.

Para o cargo de Tecnologista, foi atualizado o texto relativo à remuneração e incluído o quadro de retribuição por titulação. No caso do cargo de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas, foi incluída a formação em engenharia geológica.

No cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatística, especialidade Geoprocessamento, passou a incluir a formação em engenharia geológica ou geologia.

E foi incluída tabela de retribuição por titulação para dois cargos do mesmo órgão (IBGE): Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas.

A habilitação em Jornalismo passa a ser exigência para o cargo de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas, especialidade Comunicação Social, do IBGE.

Também para cargos do IBGE, foi inserida tabela de atribuição de pontos para a avalição de títulos.

Veja novo calendário do Concurso Público Nacional Unificado



Publicação do Edital: 10/1/2024;

10/1/2024; Inscrições: 19/01 a 09/02/2024;

19/01 a 09/02/2024; Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024;

29/02/2024; Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024;

29/04/2024; Aplicação das Provas: 05/05/2024;

05/05/2024; Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024;

03/06/2024; Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024;

30/07/2024; Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024



Como se inscrever no Concurso Unificado?

As inscrições para o CPNU, popularmente conhecido como "Enem dos Concursos" já estão abertas. Ao todo, serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos.

Para se inscrever, o indivíduo deve acessar sua conta na plataforma Gov.br, preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital até o dia 9 de fevereiro. Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma (ouro, prata ou bronze).

Além disso, no momento da inscrição, o candidato deve escolher a carreira desejada, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

É importante lembrar que o CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa de inscrição única.

Dessa forma, ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, que será baseada na nota alcançada. As alterações podem ser feitas até o fim da inscrição.

Os interessados em participar do CPNU terão, ainda, que pagar a taxa de inscrição de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para as de nível superior.

A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação.

Segundo o governo, a expectativa é que 3,5 milhões de candidatos se inscrevam no certame, fora a força de trabalho estimada em 350 mil pessoas.

Quando será divulgado o resultado da prova do CNU?

Já a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho.

Qual a data da convocação para a posse do concurso?

Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

Haverá cotas no Enem dos Concursos?

Outro ponto é que haverá reserva de percentuais para cotas específicas no CPNU: 5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros, além de 30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para candidatos de origem indígena.

Quais os cargos para o concurso unificado?

O Concurso Nacional Unificado será distribuído por blocos. São eles:

Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias - 727 vagas

Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação - 597 vagas

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas - 530 vagas

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor - 971 vagas

Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - 1.016 vagas

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação - 359 vagas

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública - 1.748 vagas

Bloco 8 - Nível Intermediário - 692 vagas



Veja novos locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado



Ananindeua (PA);

Aparecida de Goiânia (GO);

Várzea Grande (MT);

Camaçari (BA);

Lauro de Freitas (BA);

Caucaia (CE);

Maracanaú (CE);

Jaboatão dos Guararapes (PE);

Olinda (PE);

Parnamirim (RN);

São José dos Pinhais (PR);

Farroupilha (RS);

São José (SC);

Serra Velha (ES);

Vila Velha (ES);

Betim (MG);

Contagem (MG);

Belford Roxo (RJ);

Duque de Caxias (RJ);

Niterói (RJ);

Nova Iguaçu (RJ);

São Gonçalo (RJ);

São João de Meriti (RJ);

Caçapava (SP);

Guarulhos (AP);

Hortolândia (SP);

Jacarei (SP);

Mauá (SP);

Mogi das Cruzes (SP);

Osasco (SP);

Paulinia (SP);

Santo Andrá (SP);

São Bernardo do Campo (SP);

São Caetano do Sul (SP);

Taboão da Serra (SP);

Valinhos (SP);

Vinhedo (SP).



