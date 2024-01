5 dicas para evitar multas e acidentes de carro no Carnaval

Com o clima descontraído e animado do Carnaval vem a euforia, o que pode levar os motoristas a pisarem fundo no acelerador. Clayton destaca que, para evitar acidentes e autuações graves, é preciso cautela nas rodovias. A festa é de rua, então é natural que ela esteja lotada de foliões. Se atente aos radares e ao limite de velocidade permitido, para proteger não somente sua vida, mas dos demais passageiros e pedestres.

No entanto, é essencial que os condutores estejam cientes dos desafios adicionais que essa movimentação intensa pode trazer para a segurança no trânsito. Pensando nisso, o advogado Clayton Vitor, especialista em direito no trânsito e fundador da SÓ Multas, empresa especializada em soluções para o trânsito, lista algumas dicas para prevenir infrações durante os dias de folia. Confira!

Durante o Carnaval, a atmosfera festiva toma conta do país, levando muitas pessoas a pegarem a estrada em busca de diversão. Seja participando de animados blocos e desfiles nas cidades ou optando por uma viagem para relaxar, é comum observar um aumento significativo no fluxo de veículos nas estradas brasileiras.

2. Use cinto de segurança

Não utilizar a proteção se tornou um hábito para alguns motoristas mais imprudentes, porém, esta é uma das infrações mais cometidas pelos brasileiros, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estipula que o não uso do acessório é considerado infração grave, com multa de R$ 195 e perda de cinco pontos na carteira. E isso não vale apenas para os motoristas. O uso do cinto é obrigatório até mesmo para os passageiros no banco traseiro, conforme a lei n.º 9.503 do CTB.

Utilizar o celular no trânsito pode causar acidentes graves (Imagem: 135pixels | Shutterstock)

3. Não utilize o celular

O uso do celular ao volante é uma das infrações mais comuns no Brasil, e contribui significativamente para o aumento de acidentes. A distração com o aparelho eletrônico pode comprometer a atenção e o poder de reação do motorista, dois elementos fundamentais na direção defensiva. A atitude representa uma infração gravíssima, e pode subtrair sete pontos da carteira.

A dica aqui é, caso utilize o aparelho para GPS e navegação, programe a rota antes ou peça auxílio a um dos passageiros. Essa dica vale também para outros acessórios eletrônicos, como tablets e fones de ouvido.

4. Fuja de bebidas alcoólicas

Essa dica parece meio óbvia, mas é extremamente necessária, ainda mais nesta época do ano. Durante a curtição dos blocos, é normal querer tomar uma ou outra bebida, mas a prática, além de perigosa, é criminosa.

O CTB prevê uma pena de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor que for pego embriagado. O álcool é um dos principais inimigos da nossa capacidade motora, e deve ser evitado sempre. A dica da vez é eleger um motorista da rodada, para aproveitar a festa sóbrio e proteger a vida dos foliões.