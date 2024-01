Quantidade de projetos aprovados pela Sudene no CE sobe 50,7%

CSP responde hoje por metade da pauta de exportação cearense Crédito: CSP / DIVULGAÇÃO

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou 653 pleitos de incentivos fiscais em 2023, o que resultou na atração de R$ 34,2 bilhões em investimentos para os 11 estados da sua área de atuação. No Ceará, foram 98 pleitos aprovados, uma alta de 50,7% ante os dados de 2022.

As empresas instaladas no Ceará divulgaram investimentos de R$ 3,1 bilhões, garantindo 61.102 postos de trabalho. Em 2022, foram 65 demandas aprovadas no Estado, que registraram R$ 1,5 bilhão em investimentos.

Dos projetos cearenses incentivados os de maior montante foram os das empresas Arcelormittal Pecém (R$ 1,6 bilhão), Vulcabras (R$ 253,3 milhões) e Westrock do Nordeste Indústria de Embalagens (R$ 133,1 milhões).



De acordo com o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, outro aspecto que contribuiu para o aumento da demanda por incentivos foi o prazo para a concessão de benefícios fiscais.

A lei previa que os incentivos da Sudene só poderiam ser concedidos até 31 de dezembro de 2023. Então, houve uma “corrida” das empresas para apresentação de pleitos. Com a sanção da lei 14.753/23, esse benefício foi prorrogado até 2028.

“É preciso destacar que o prazo de fruição dos nossos incentivos é de 10 anos”, acrescentou Heitor Freire.