Sudene e Consórcio Nordeste tratam sobre criação do Fundo da Caatinga

O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste tem como prioridade a preservação do bioma e o fomento de atividades produtivas sustentáveis em sua área

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e o Consórcio Nordeste estão tratando sobre a criação do Fundo da Caatinga.

Com o projeto, a ideia é buscar investimentos, em especial estrangeiros, nos moldes do que é realizado pelo Fundo Amazônia, para o desenvolvimento de ações voltadas à preservação do bioma. Os recursos seriam administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"O bioma da Caatinga é o único exclusivamente brasileiro e, apesar disso, é o único do país que não é reconhecido como patrimônio nacional. Para além da questão da preservação ambiental, a Caatinga oferece uma série de oportunidades para o Nordeste, especialmente em iniciativas ligadas à bioeconomia", afirmou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.