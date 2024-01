Bacia do Ceará ganha incentivo para exploração de petróleo e gás natural

A decisão foi publicada nesta quarta-feira, 24, no Diário Oficial da União Crédito: Acervo Foresea/Agência Petrobras

A Bacia do Ceará, localizada na Margem Equatorial Brasileira, foi incluída no regime aduaneiro especial para atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural (Repetro). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 24. Ou seja, agora haverá uma redução de tributos para as empresas petrolíferas em fase de exploração. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo Wagner Fernandes, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí (Sindipetro CE/PI), a medida é ótima para a Petrobras, visto que está em fase exploração da margem equatorial, onde envolvem riscos de prospecção. Além disso, não se sabe se realmente haverá petróleo.

