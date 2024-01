Calendário do Bolsa Familia: veja quem recebe o benefício nesta semana

A capital, Fortaleza, reúne o maior número de beneficiários no Ceará. São 347,4 mil a partir de um repasse de R$ 232,8 milhões Crédito: Roberta Aline / MDS

A parcela de janeiro do Bolsa Família já está sendo paga para os beneficiários do programa. Nesta semana, recebem aqueles que possuem o NIS final 3, 4, 5, 6 e 7. Confira o calendário completo mais abaixo.

Estes pagamentos seguem de forma escalonada até o dia 31, sempre de acordo com o último número do NIS, e liberados apenas em dias úteis. No Ceará, cerca de 1,4 milhão de beneficiários do Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal, no Ceará, receberão mais de R$ 1 bilhão em repasses diretos no mês de janeiro.

Já na lista de benefícios adicionais de R$ 50, o estado conta com 30,9 mil gestantes, 31,8 mil nutrizes e 959,1 mil crianças de sete a 18 anos. Seguindo uma tendência nacional, 83,7% das famílias do Ceará contam com uma responsável familiar do sexo feminino. São 1,2 milhão de famílias com essa conformação do total de 1,4 milhão no estado. Os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos. Basta que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica.

Caso o responsável familiar não tenha ainda senha cadastrada, pode apresentar documento oficial com foto, que receberá o recurso por meio de guia de pagamento, diretamente em uma agência da Caixa. O encarregado pelo programa Bolsa Família é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos. O que é preciso para receber o Bolsa Família? Para receber o Bolsa Família, o beneficiário deve estar registrado no Cadastro Único e tomar o cuidado de manter as informações da família atualizadas, estando elegível para os benefícios sociais do sistema.