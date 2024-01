Bolsa Família: 1,4 milhão de cearenses receberão o benefício em janeiro

A capital, Fortaleza, reúne o maior número de beneficiários no estado. São 347,4 mil a partir de um repasse de R$ 232,8 milhões Crédito: Roberta Aline / MDS

Cerca de 1,4 milhão de beneficiários do Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal, no Ceará, receberão mais de R$ 1 bilhão em repasses diretos no mês de janeiro. No Estado, 184 municípios estão contemplados e a média recebida por família é de R$ 679,42. Os pagamentos seguem de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante, até o dia 31. Veja o calendário completo mais abaixo. A capital, Fortaleza, reúne o maior número de beneficiários no Ceará. São 347,4 mil a partir de um repasse de R$ 232,8 milhões. O valor médio por integrante do programa no município é de R$ 670,20.