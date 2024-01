Volume de vendas no comércio cearense cai 0,4% em novembro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17.01.2024: Pesquisa do comércio do IBGE, centro. Crédito: FÁBIO LIMA

O volume de vendas no comércio varejista cearense desacelerou na passagem dos meses de outubro para novembro e teve variação negativa de 0,4%. O Brasil, por outro lado, avançou 0,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que trouxe os dados do varejo relacionados à novembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com os números, mesmo com a queda mensal, a situação do setor, quando comparada a novembro de 2022, é positiva.

Por outro lado, tem uma reação positiva quando comparado a novembro de 2022 (12,4%), no acumulado do ano (6,8%) e nos últimos 12 meses (5,8%). Além disso, os indicadores de receita nominal avançaram 0,2% em relação à outubro. Já o setor que mais se destacou o de veículos, motocicletas, partes e peças (23,3%), seguido por Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (16,3%). A categoria de material de construção teve uma retração de 5,4%. Entenda o cenário nacional do comércio

Entre outubro e novembro do ano passado, as vendas no comércio varejista no país variaram 0,1%. Pelo segundo mês consecutivo, este indicador mostrou estabilidade ante o mês anterior, pois em outubro a variação havia sido de -0,3%.

Com isso, o setor se encontra 1,9% abaixo do recorde da série, ocorrido em novembro de 2020, e está 4,5% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020). O acumulado do ano chegou a 1,7% e o dos últimos 12 meses, a 1,5%. “O comércio tem uma trajetória de crescimento em 2023, mas sem avanços significativos mês a mês. O setor apresentou uma volatilidade muito baixa com resultados muito próximos de zero. À exceção de janeiro, o restante do ano ou houve estabilidade ou taxas muito baixas”, analisa o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. Das oito atividades pesquisadas, seis tiveram resultados positivos em novembro. Os principais impactos sobre o índice geral vieram de Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (18,6%), Móveis e eletrodomésticos (4,5%) e Tecidos, vestuário e calçados (3,0%).