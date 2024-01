Margem de supermercados tende a subir com maior tíquete médio por pressão de El Niño

Como o consumo alimentar não é tão cíclico e o poder de compra da população está em um cenário mais benigno, os atacarejos podem repassar a alta desses produtos imediatamente para os clientes, contribuindo para um aumento do tíquete médio que faz a receita por metro quadrado subir, favorecendo as margens, segundo analistas ouvidos pelo Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Os supermercados tendem a ter margens financeiras maiores em 2024 à medida em que o efeito climático do El Niño acarreta mudanças em temperaturas que penalizam as lavouras, potencialmente elevando o preço dos alimentos, mas a um patamar não tão forte a ponto de comprometer os volumes de venda.

Na quinta-feira, 11, a divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)mostrou que o IPCA de dezembro cheio acelerou de 0,28% em novembro para 0,56%, resultado acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,49%.

"Segundo dados do Procon, a Cesta Básica Brasil (incluindo produtos de higiene pessoal e limpeza) historicamente representa 76% do salário mínimo dos brasileiros. Porém, durante a pandemia, essa participação ultrapassou 100% (atingindo seu pico em julho de 2022) e tem sido revertido lentamente à média histórica ao longo de 2023", escrevem, em relatório enviado a clientes.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) não vê maior contribuição dos produtos agropecuários na inflação em 2024. "A ajuda para redução da inflação por meio dos alimentos não haverá. A dúvida é se haverá pressão inflacionária pelos alimentos, mas, por enquanto, não há indicativos de pressão generalizada mesmo com sinais de alta de preços em algumas cadeias", avaliou o pesquisador e economista do Ipea José Ronaldo Souza Júnior.

Soares afirma que o preço dos alimentos impacta principalmente a linha de Like for Like (medida que compara as vendas brutas de um período com base em lojas comparáveis). "Com potencial alta no preço dos alimentos, haveria aumento do tíquete médio dos produtos. Assim, a receita por metro quadrado das companhias subiria enquanto a estrutura de custo provavelmente se manteria. É um cenário construtivo para a alavancagem operacional das companhias, impactando as margens favoravelmente", explica.

Deflação

O segundo semestre de 2023 trouxe um cenário de deflação alimentar e isso impactou o preço da maior parte das ações de atacarejo listadas no Brasil, mas isso parece ter ficado para trás. Por isso, há espaço para uma valorização do setor na Bolsa, ainda mais considerando a expectativa de que a queda da Selic - essencial para que varejistas consigam capitalizar e aumentar as vendas - continuará em curso.