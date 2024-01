Com fim de pagamento por DOC, veja novidades do Pix para 2024

Pix automático vai começar a funcionar a partir de outubro, de acordo com o banco Central Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Após quatro décadas de existência, a transferência por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC) acaba nesta segunda-feira, 15, às 22 horas, horário em que os bancos deixarão de oferecer o serviço de emissão e de agendamento para transferência entre instituições financeiras distintas.

O fim se dá porque as modalidades perderam espaço para o Pix, sistema de transferência instantânea do Banco Central sem custo para pessoas físicas, que vem com a novidade do Pix automático para outubro deste ano. O POVO explica mais abaixo quais são as principais novidades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como vai funcionar o Pix automático? O Pix automático será uma espécie de agendamento mensal para pagamentos recorrentes com débito automático, como já é feito atualmente com cartões de crédito.

Quando começa o Pix automático? De acordo com o Banco Central, a funcionalidade entrará em vigor em 28 de outubro de 2024. Também foram instituídas regras. As instituições financeiras que não se adequarem até a data do lançamento, ou não passarem nos testes de homologação, serão multadas por dia de atraso na oferta e poderão sofrer punições expressas no Manual de Penalidades do Pix, alterado para abranger a nova modalidade de transferências automáticas. Quais são as regras de funcionamento do Pix automático? O órgão publicou as regras da ferramenta cerca de dez meses antes da entrada em vigor do serviço. São elas: