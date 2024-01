América-MG recebe pix de torcedores para vencer o Bahia e pede por mais "ética" no futebol

“O envio de PIXs para contas bancárias do América fere de forma irrefutável os princípios éticos do nosso clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções (...) Somos por mais ética no futebol” , disse em trecho da nota.

O América- MG emitiu um comunicado, na manhã deste sábado, 2, informando que tem recebido vários PIXs em sua conta de torcedores adversários do Bahia. Valor seria um “incentivo” para motivar o coelho a vencer o time baiano neste domingo, 3, em jogo pela 36ª rodada do Brasileirão.

O América Futebol Clube, reconhecendo a capacidade das redes sociais de repercutirem de forma exponencial e, por vezes graves, os conteúdos publicados, repudia veementemente a iniciativa de torcedores de outros clubes interessados no resultado do jogo do América diante do Bahia,… pic.twitter.com/sodpRe2ia8 — América FC (@AmericaFC1912) December 2, 2023

Valores teriam sido encaminhados por torcedores do Vasco e do Santos, times que assumem a 15ª e a 16ª posição na tabela do Brasileirão até aqui, respectivamente.

Como o time baiano está na 17° colocação da tabela, uma derrota aumentaria as chances dele ser rebaixado e ajudaria o time carioca e o paulista a escaparem da zona de rebaixamento, o que explica o desejo das torcidas quanto a um resultado ruim para o Bahia no próximo jogo.

Já o América-MG está rebaixado e jogará a Série B no próximo ano. Time teve a pior campanha do Brasileirão e foi o primeiro clube a ser rebaixado do torneio nesta temporada, após perder por 3 a 0 para o Coritiba, na primeira semana de novembro.