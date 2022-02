Governo do Ceará inaugura segunda expansão do Porto do Pecém com encontro de governadores do Ceará

Com investimento de R$ 772,8 milhões, a segunda expansão do Porto do Pecém é inaugurada nesta quinta-feira, 10/2. A ocasião reuniu o governador Camilo Santana (PT) e os ex-líderes do Estado: Tasso Jereissati (PSDB) e Ciro (PDT) e Cid Gomes (PDT).

O novo espaço no terminal portuária conta com novo portão de acesso (Gate 2), uma ponte para os píeres (Ponte 2) e um berço de atracação (Berço 10).

De acordo com o Governo do Ceará, o investimento representa um avanço na capacidade operacional do terminal cearense, que faz parte do Complexo do Pecém (Cipp S/A) – joint venture formada pelo Governo do Ceará e pela Port of Rotterdam, administradora do Porto de Roterdã. A inauguração é conduzida pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT).

Em 2021, o Porto do Pecém superou, pela primeira vez na sua história, a marca de 22 milhões de toneladas movimentadas, passando, segundo frisou Danilo Serpa, presidente da Companhia do Complexo Industrial do Pecém (Cipp S.A.), em discurso na inauguração, o Porto de Suape, em Pernambuco.

Na solenidade, também marcaram presença Izolda Cela, vice-governadora, Maia Júnior, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eduardo Neves, presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão (PDT).