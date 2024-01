Ministério dos Transportes deve fazer mais de 10 leilões de rodovias em 2024

Além disso, entre as ações previstas para o próximo ano, estão 60 projetos estruturantes em rodovias e a conclusão de obras ferroviárias

O ano de 2024 começa com a previsão de 13 leilões de concessões de rodovias. O potencial é de uma injeção de R$ 122 bilhões em investimentos privados e otimização de contratos.

Além disso, entre as ações previstas para o próximo ano, estão 60 projetos estruturantes em rodovias e a conclusão de obras ferroviárias.

Foi o que afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho, durante uma apresentação sobre as perspectivas da pasta para este ano e um balanço do primeiro ano de gestão. Entre as metas estão: