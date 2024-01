Feirão de companhia área tem passagens a partir de R$ 144,10

Promoção oferta destinos nacionais e internacionais. Influenciadores de todas as regiões do Brasil oferecem desconto

Outra promoção é que a compra efetuada entre às 12h do dia 12/01, sexta-feira, até às 23h59 do dia 16/01, próxima terça-feira, terá um abatimento de 23% no valor, desde que os voos estejam programados entre 1º de março e 30 de junho de 2024.

Tanto os bilhetes nacionais quanto os internacionais adquiridos no período da promoção podem ser divididos em até 12x sem juros nos cartões Mastercard (parcela mínima de R$ 70) ou em até 9x sem juros nas demais bandeiras (parcela mínima de R$ 70) - as condições são válidas para o website e app GOL.]

Os mesmos períodos de compra e viagem são válidos para a aquisição da primeira bagagem a ser despachada e permissão para viajar com um pet, pelo Dog&Cat Cabine. As duas condições terão 23% de desconto.

Há também o desconto de influenciadores. A agência de viagens escolheu personalidades de todas as regiões e cada um oferece 10% em todas as tarifas disponíveis, promocionais ou não, no período que vai das 18h do dia 12/01 às 23h59 de 15/01, segunda-feira.



Onde comprar as passagens da Gol

Durante o Feirão de Aniversário, as ofertas em passagens estão disponíveis no website e app da GOL, agências de viagem, central de relacionamento com Clientes (0300 115 2121) e lojas VOEGOL. Não é válido para compras em lojas de aeroportos.