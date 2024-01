Shoppings na Grande Fortaleza iniciam temporada de liquidações

Shoppings da Grande Fortaleza iniciam temporada de descontos Crédito: FÁBIO LIMA

Os shoppings de Fortaleza e região metropolitana iniciam 2024 com liquidação em produtos e diversos segmentos. O objetivo de aquecer o comércio no início do ano. Confira a lista abaixo. A temporada de liquidações é uma forma do lojista capitalizar e trazer novos produtos para o consumidor, explica Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Acabamos de sair de um bom período de vendas, que foi o Natal, mas sabemos que ainda há produtos, como eletroeletrônicos, vestuário e calçados, que não foram vendidos, mas que agora podem ser adquiridos por um preço bastante atrativo”, destaca Assis.

As ofertas incluem segmentos como vestuário, eletrônicos, cosméticos, produtos esportivos, artigos para o lar, entre outros. Terrazo Shopping

O shopping Terrazo inicia a liquidação, com descontos de até 70%, nesta quinta-feira, 4, e segue até o dia 7 de janeiro. As ofertas estão presentes em diversas lojas e quiosques nos segmentos eletrônicos, presentes, artigos para o lar, vestuário, sapataria, cosméticos, entre outros.