Renegociação do Fies começa nesta terça, dia, 7, diz Camilo

Com descontos de até 99% do montante principal da dívida, a nova renegociação de débitos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deve iniciar a partir desta terça-feira, 7.

A confirmação foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Segundo ele, os estudantes poderão procurar as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Estima-se que 1,24 milhão de universitários ou formados possuem débitos com o Fies que se encaixam nas regras do novo Refis. Cerca de 300 mil beneficiários do Cadastro Único estão neste montante.