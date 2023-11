Sancionada lei que reduz em até 100% juros do Fies; veja quem tem acesso

O Fies é uma ação do Ministério da Educação que financia cursos superiores pagos Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil; /Agência Brasil

Lei que reduz em até 100% juros do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi sancionada nesta quarta-feira, 1º de novembro. Veja mais abaixo quem tem direito Isso porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, sem vetos, matéria que cria o pacto nacional pela retomada de obras inacabadas nas áreas de educação e saúde. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O texto ainda inclui diretrizes para aplicação de recursos da Política Aldir Blanc e condições de amortização a estudantes com contratos do Fies.

Quem pode renegociar dívidas do Fies Basicamente, o texto da lei também prevê alterações na Lei do Fies. Segundo o Governo Federal, são 1,2 milhão de contratos inadimplentes no programa, com saldo devedor de R$ 54 bilhões. Mas o PL aprovado cria condições mais favoráveis de amortização aos estudantes com contratos do Fies especificamente daqueles celebrados até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. Leia mais Plenário aprova programa para reduzir as filas no INSS Sobre o assunto Plenário aprova programa para reduzir as filas no INSS Quem tem direito aos 100% de abatimento nos juros e quais os outros descontos no Fies A regra é que estudantes com dívidas atrasadas em até 90 dias terão desconto de até 100% nos juros, mais até 12% no valor propriamente dito do débito, mas caso o pagamento seja à vista.

Sem a redução no valor principal, a quitação também pode ser realizada em até 150 parcelas, com 100% de desconto nos juros.

Conforme o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), aluno que esteja cursando ou formado e se encaixe dentro das regras poderão chegar aos 100% de desconto nos encargos. Aqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou que tenham recebido Auxílio Emergencial até 2021 chegam a 99% de abatimento em débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, na modalidade à vista. Para alunos com dívidas vencidas em até 360 dias, sem estarem nos programas acima, a redução é de até 77% do valor do montante total da dívida, se ela for paga totalmente.

Entenda sanções para saúde, educação e cultura Ao todo, a sanção da lei prevê a retomada de 5.662 obras no campo da educação e 5.489 na saúde. Para priorizar as obras, serão observados critérios como percentual de execução, ano de contratação, se a instituição atende comunidades rurais, indígenas ou quilombolas, se o município sofreu desastres naturais nos últimos 10 anos e outros critérios. As obras devem ser concluídas em 24 meses, prorrogáveis uma vez pelo mesmo prazo.