Unimed Fortaleza não terá mais atendimento em duas emergências da rede Oto

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A medida foi tomada devido à implantação do Pronto Atendimento Aldeota, previsto para começar em março deste ano.

A Unimed Fortaleza vai descontinuar as emergências dos hospitais Oto Santos Dumont (antigo São Mateus) e Oto Meireles (antiga Gastroclínica), a partir do dia 28 de fevereiro de 2024.

"Nos últimos anos, a Unimed Fortaleza vem realizando melhorias e inaugurando novas unidades como parte de seu plano de expansão. A implantação do Pronto Atendimento Aldeota, prevista para o próximo mês de março, representa mais uma etapa dessa estratégia", frisa em nota.

Serão investidos R$ 14 milhões no espaço que ficará na avenida Santos Dumont, com entrada pela rua Frei Mansueto, 1670.

"O objetivo é fortalecer a excelência dos serviços ofertados pela cooperativa por meio do aumento de sua capacidade de atendimento, do investimento em tecnologia e de uma melhor gestão da jornada do paciente", informa.

"As mudanças mostram o compromisso da Unimed Fortaleza em garantir o atendimento de qualidade para seus clientes e fortalecer o seu propósito de cuidar das pessoas com excelência", finaliza o comunicado.

Investimento da Unimed Fortaleza em rede própria

Uma estratégia da Unimed Fortaleza é investir em rede própria. Em 2020, a cooperativa inaugurou o Espaço Saúde Unimed, na Aldeota.