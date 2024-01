Atividades extrativas e alimentos puxam alta na produção industrial em novembro ante outubro

Os avanços na produção das indústrias extrativas (3,4%) e dos produtos alimentícios (2,8%) em novembro ante outubro impulsionaram o desempenho positivo da produção industrial nacional no período. Na média global, a indústria cresceu 0,5%, com expansão em 13 dos 25 ramos pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"As indústrias extrativas foram impulsionadas pela maior extração de petróleo e minério de ferro, e eliminaram o recuo de 0,4% do mês de outubro. Já o setor de produtos alimentícios, que teve como destaque os itens açúcar, produtos derivados da soja e carnes de bovinos, marcou seu 5º mês seguido de crescimento na produção, e acumulou nesse período um crescimento de 6,3%", explicou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE, em nota oficial.

Em novembro ante outubro, além da contribuição decisiva das extrativas dos alimentos, as demais principais influências positivas sobre o total da indústria partiram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (0,6%), bebidas (2,8%), produtos de minerais não metálicos (2,3%) e metalurgia (0,8%).