Alimentos e passagem aérea pressionam inflação ao consumidor no IGP-DI de dezembro, diz FGV

Na direção oposta, as taxas foram mais brandas nos grupos Educação, Leitura e Recreação (de 1,38% para 0,42%), Despesas Diversas (de 1,24% para 0,10%), Comunicação (de -0,09% para -0,39%), Saúde e Cuidados Pessoais (de -0,02% para -0,10%) e Habitação (de 0,29% para 0,24%). As maiores influências partiram dos itens: passagem aérea (de 6,56% para 1,55%), serviços bancários (de 2,19% para 0,15%), tarifa de telefone residencial (de -0,50% para -2,83%), artigos de higiene e cuidado pessoal (de -1,19% para -1,47%) e tarifa de eletricidade residencial (de 1,04% para 0,25%).

Os aumentos nos preços de alimentos como a batata-inglesa (22,15%), banana prata (13,84%) e arroz (5,45%) pressionaram a inflação no varejo medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). As passagens aéreas subiram com menor intensidade do que no mês anterior, alta de 1,55%, mas ainda figuraram como a segunda maior pressão sobre a inflação ao consumidor em dezembro.

O núcleo do IPC-DI teve alta de 0,33% em dezembro, mesmo resultado visto em novembro. Dos 85 itens componentes do IPC, 40 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, passou de 54,52% em novembro para 57,42% em dezembro.

Acumulado

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna recuou 3,30% no ano de 2023, após uma elevação de 5,03% em 2022, informou a FGV. Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-DI, os preços no atacado medidos pelo IPA-DI tiveram redução de 5,92% no ano passado. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-DI apresentaram aumento de 3,55% em 2023. Já o INCC-DI, que mede os preços da construção civil, teve elevação de 3,49% no acumulado do ano passado.