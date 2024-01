Fortaleza tem a terceira gasolina mais cara dentre as capitais, aponta ANP

Ceará tem segunda gasolina mais cara do Nordeste, aponta ANP. Crédito: Samuel Setubal/Especial para O Povo

Com um preço médio de R$ 5,96, Fortaleza possui a terceira gasolina comum mais cara do Brasil dentre as capitais, empatada com Curitiba. A cidade fica atrás apenas de Rio Branco (R$ 6,63) e Porto Velho (R$ 6,48). Os dados são do levantamento semanal, realizado na semana de 24 a 30 de dezembro de 2023, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (ANP). A comercialização é acima da registrada no Ceará (R$ 5,90) e muito maior do que a média dos preços no Nordeste (R$ 5,57) e no Brasil (R$ 5,58).

Já em relação ao valor máximo, em Fortaleza foi encontrada gasolina de R$ 6,19 e no Ceará foi de R$ 6,24. Na faixa dos preços mínimos, o registrado pelo Estado foi de R$ 5,19 e o da Capital foi de R$ 5,89. Quanto à semana anterior, de 17 a 23 de dezembro, houve redução de apenas R$ 0,01 na precificação média da gasolina de Fortaleza, de R$ 5,97 para R$ 5,96. No Ceará, a redução foi a mesma, visto que passou de R$ 5,91, na semana de 17 a 23 de dezembro, para R$ 5,90, no período de 24 a 30 de dezembro de 2023. No comparativo com as cidades do Ceará, Fortaleza foi a quarta cidade do estado com a gasolina mais cara. Isso porque o município que apresentou o maior valor médio da gasolina foi Itapipoca (R$ 6,21), sendo R$ 6,12 o mínimo e R$ 6,24 o máximo. O segundo maior preço foi registrado nas cidades de Maracanaú e Iguatu (R$ 5,97).

Veja os preços médios encontrados nas cidades cearenses

Veja os preços médios encontrados nos estados do Nordeste Rio Grande do Norte: R$ 5,91

Ceará: R$ 5,90

R$ 5,90 Bahia: R$ 5,80

Alagoas: R$ 5,56

Paraíba: R$ 5,49

Pernambuco: R$ 5,26

Sergipe: R$ 5,24

Maranhão: R$ 5,24

Piauí: R$ 5,23

Outros combustíveis pesquisados pela ANP Confira abaixo: Etanol O preço médio do etanol em Fortaleza foi encontrado a R$ 4,22, com o mínimo de R$ 3,65 e o máximo de R$ 4,99.