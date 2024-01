Preço médio da gasolina é maior na Capital, diz ANP

Gasolina em Fortaleza chega ao valor máximo de R$ 5,99, menor que outras cidades do Ceará. Porém o valor médio da Capital é maior Crédito: Samuel Setubal

A gasolina comum registrou preço médio no Ceará de R$ 5,91, contabilizando 143 postos de combustíveis pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana de 17 a 23 de dezembro. No comparativo do Ceará com a Capital, o valor médio é maior em Fortaleza, com R$ 5,97. A precificação mais baixa no Estado segue o mesmo padrão de R$ 5,26 contra R$ 5,87 na Capital. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já o máximo se inverte, com R$ 6,24 no Ceará e Fortaleza apresenta o maior valor de R$ 5,99.

Play

Sendo que a capital cearense apresentou a média menor do que a média estadual com R$ 4,29. Sendo a máxima igual ao Estado, R$4,99; e a mínima R$ 3,94. Outros combustíveis Para o óleo diesel S10, o valor máximo no Ceará foi de R$6,74, sendo o valor médio encontrado R$6,04 e o mínimo R$ 5,48. Em Fortaleza o valor foi menor na média, registrando R$ 6,01; já o da máxima foi maior, R$ 6,49; e a mínima igual R$ 5,48. Já o valor de R$4,99 é o médio encontrado do GNV no Estado no período analisado pela ANP. Sendo o máximo R$ 6,28 e o mínimo R$4,89. Na Capital o preço é o mesmo em todos os estabelecimentos R$4,99.