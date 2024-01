Colégio Santa Cecília amplia operações para Eusébio

Inauguração está prevista para esta quinta-feira, dia 4. Este é o segundo investimento do grupo Rede Damas no Ceará

O grupo educacional Rede Damas está expandindo a operação no Ceará. Nesta quinta-feira, dia 4, será inaugurada uma nova unidade do Colégio Santa Cecília, desta vez, no Eusébio, município a 24 quilômetros de Fortaleza.

Com capacidade para receber entre 1.500 e 2 mil alunos, o colégio inicia as suas atividades pedagógicas no município do Eusébio com Berçário, Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 5º ano.

O valor do investimento não foi divulgado. A solenidade de inauguração será restrita a convidados do grupo.