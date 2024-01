Ceará finaliza 2023 com quarta maior capacidade de gerar energia

Energia eólica é o principal destaque do Ceará em geração Crédito: JL Rosa, em 18-06-2021

O Ceará finalizou 2023 com o quarto maior índice de geração de energia do País, com capacidade de gerar 5,61 quilowatts (KW). Em expansão no ano, o Estado foi o oitavo do Brasil e sexto do Nordeste, com incremento de 265,2 megawatts (MW). O resultado no Estado foi um dos que contribuíram para que o Brasil batesse o recorde em crescimento da matriz elétrica em 2023, crescendo em 10.324,2 MW, ultrapassando o recorde anterior de 9.527,8 MW alcançado em 2016. Em 2022, por exemplo, foram incrementados 8.235,1 MW. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os números foram divulgados nessa terça-feira, 2, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo o relatório, entraram em operação 291 usinas no País, sendo 140 eólicas, com 4.919 MW de capacidade, 104 centrais solares fotovoltaicas (4.070,9 MW) 33 termelétricas (1.214,9 MW), 11 pequenas centrais hidrelétricas (158 MW) e três centrais geradoras hidrelétricas (11,4 MW). Leia mais Consumo de energia deve aumentar 11,1% em janeiro, prevê ONS Sobre o assunto Consumo de energia deve aumentar 11,1% em janeiro, prevê ONS Só em dezembro, a expansão da matriz elétrica brasileira foi surpreendente, de 1.912,1 MW, com a entrada em operação comercial de 51 usinas, sendo 35 eólicas, 13 centrais solares fotovoltaicas, duas termelétricas e uma pequena central hidrelétrica. No total, 19 estados das cinco regiões brasileiras apresentaram expansão no ano. Os maiores avanços até 31 de dezembro foram para as seguintes unidades da Federação: Bahia (2.614,7 MW), Rio Grande do Norte (2.278,5 MW) e Minas Gerais (2.025,7 MW). O Brasil somou 199.324,5 MW de potência fiscalizada, com dados de usinas em operação e de empreendimentos outorgados em fase de construção. Desse total em operação, 83,67% das usinas são consideradas renováveis. No Ceará, a maior capacidade produtiva é através da energia eólica, com potência fiscalizada em 2.577.840 KW. Depois aparecem as centrais geradoras termelétricas (2.063.688,1 KW) e a fotovoltaica (974.251 KW).